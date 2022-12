Hospitales de Antioquia dan balance negativo de Medimás en sus primeros días

Luis Alberto Martinez, director de la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia, AESA, dijo que tras dos semanas de la entrada en funcionamiento de Medimás, la situación no es alentadora. Aseguró que no están claras las reglas de juego y por eso menos de la mitad de centros públicos del departamento no están atendiendo a los pacientes de esta EPS.



Sumado a los problemas de la red de atención está la incertidumbre de qué va a pasar con las deudas que tenía Cafesalud, a la fecha no hay razón de quién va a pagar.



La deuda de Cafesalud se podría sumar a las de las liquidadas Caprecom y Salucoop, que son 30 mil y 80 mil millones de pesos respectivamente.



