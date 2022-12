Humberto de la Calle ya no tiene credibilidad: Álvaro Uribe

Tras oficializarse la candidatura presidencial de Humberto de La Calle, el expresidente Álvaro Uribe aseguró que él ya no tiene credibilidad por haber querido imponer los acuerdos, pese a que ganó el No en el plebiscito.

El senador Álvaro Uribe Vélez aseguró que quien sea candidato por el Centro Democrático será mejor que Humberto de la Calle, quien dice ya no tiene credibilidad por no haber cumplido con lo prometido si en la votación del plebiscito ganaba el NO.

Uribe manifestó que De La Calle dice que no es el candidato de las Farc, pero impuso los acuerdos de La Habana.

Además, el expresidente dijo que pronto se conocerá el nombre del candidato presidencial por el Centro Democrático, quien podrá corregir muchos de los errores provocados tras los acuerdos de La Habana, encabezados por Humberto de La Calle.

Además, durante un conversatorio en la Universidad Eafit, el senador Uribe aseguró que el primer año tras firmar los acuerdos de paz con las Farc solo deja familias de campesinos extorsionadas, una economía afectada y acerca cada vez más a Colombia a lo que ahora es Venezuela.

El senador también recordó que hace un año con la votación del plebiscito tenían unas expectativas de poder hacer modificaciones necesarias en los acuerdos que nunca se cumplieron pese a que ganó el No.

