IGAC construiría límite en Belén de Bajirá el 10 de octubre

En Belén de Bajirá fueron citados los alcaldes de Mutatá, Turbo y Riosucio para comenzar la instalación de los mojones, es decir definir los límites físicos entre Antioquia y Chocó, que de acuerdo a la interpretación que se le ha dado a la resolución del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, dejaría a Blanquicet, Macondo, Nuevo Oriente y Belén de Bajirá como territorio chocoano, de acuerdo con el último mapa publicado.



Así lo confirmó el diputado Norman Correa, quien aseguró que esta decisión no tiene sentido porque aún no se han conocido los fallos de las demandas contra los límites definidos por el IGAC.



El diputado advirtió que entablarán una nueva demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo si es necesario, ya que no se han respetado los demás procesos que se adelantan y no tuvieron en cuenta las más de un millón de firmas de los antioqueños que se oponen a que esos territorios pasen a ser chocoanos.



