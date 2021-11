Intento de robo en Medellín fue una operación nacional; hay gente de Bogotá, Sucre y Huila: Quintero

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero , dio detalles sobre el ‘cinematográfico’ intento de hurto a una bodega de oro , en el que varias personas fueron capturadas por la rápida intervención de la Policía Nacional.

En diálogo con Mañanas BLU, Quintero aseguró que para ese robo se unieron dos organizaciones ilegales, con la participación de personas de Bogotá, Sucre y Huila, y hasta un extranjero.

“Se unieron dos organizaciones para el robo. Una delinquía en el sector de 12 de octubre y la otra en Robledo. Fue una operación nacional. Tres personas venían de Bogotá, una de Sucre, una de Huila y una persona extranjera que fue capturada en el proceso. Siete de ellos tenían antecedentes criminales”, dijo el mandatario.

Además, destacó la actuación de la Policía porque, pese a recibir disparos de armas largas, tuvieron la valentía de enfrentarlos. “Estas eran más o menos 20 personas, llegan seis policías y, a pesar de que les estaban disparando con armas largas, salen a enfrentarlos de frente”, agregó Quintero.

El alcalde reveló que uno de los capturados está hospitalizado por un disparo que recibió en el riñón, por lo que hizo un llamado a las personas a pensar bien en sus actos y las consecuencias que estos traen.

“Este es un mensaje para los delincuentes: no se metan en esas cosas. Hoy no hay nada que no se sepa, la información está más disponible. No expongan sus vidas, una de estas personas va a terminar con diálisis el resto de su vida porque recibió un disparo en un riñón”, manifestó.

Finalmente, el mandatario les respondió a las personas que, con teorías conspirativas, acusan un falso robo. "No hay nada que le guste a la oposición en Medellín, es una oposición miope. Pueden irse contra las instituciones con tal de hacer daño. (…) Pregúntenle al que perdió el riñón a ver qué tan contento está con el montaje", sentenció.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU: