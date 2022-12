Juez ordena arresto del gobernador de Antioquia y dos funcionarios

Tres días de arresto y cinco salarios mínimos deberán pagar el gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez, la secretaria de gobierno departamental Victoria Eugenia Ramírez y el inspector de Policía del municipio de Bello Julián Andrés Yepes por desobedecer un fallo de tutela que dejaba sin vigencia el desalojo del ciudadano Rubén Darío Zapata Pino.



Con esto también se declaraba nula la entrega de lote Parqueadero y Servicios Bellavista por parte de la inspección de Bello a la Gobernación de Antioquia.



Ante estos recursos interpuestos por los dueños del lote en pleito, el gobernador Luis Pérez aseguró que un comisario no los vio adecuados y que no conocía notificación en su contra por un supuesto desacato.



"Entiendo que ya el departamento recuperó completamente el bien y no va a recibir más gente allá. El comisario de Bello no vio eso adecuado y no ordenó restituir nada".

Lea también: Por demandas de Gobernación, invalidan 13 acuerdos que prohibían minería en Antioquia



En el lote de cuatro hectáreas, que la Gobernación asegura que hace parte de su predio del parque Tulio Ospina, Luis Pérez Gutiérrez tiene un proyecto para construir un autódromo.



La sanción está decretada y pendiente de ratificación del Tribunal para su aplicación.

