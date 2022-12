Juzgado de Antioquia negó la libertad a Santiago Uribe Vélez

Pese a que la defensa de Uribe Vélez asegura que ya se vencieron los términos y lleva más de un año privado de la libertad sin que haya sentencia condenatoria, el Juzgado Primero Especializado de Antioquia aseguró que las razones para que continúe recluido en un Batallón del Ejército y sea investigado por presuntos nexos con paramilitares no han desaparecido, por lo que fue prorrogada la medida.



Ante esto, el abogado defensor aseguró que apelará la decisión, mientras se prepara para afrontar el juicio, al que llevarán 70 pruebas para demostrar que testigos como Juan Carlos Meneses y Pablo Hernán Sierra son falsos y que otras personas recibieron ofrecimientos para declarar en contra del ganadero antioqueño.



La intención de la defensa de Santiago Uribe era que se sustituyera la medida privativa de la libertad por una restrictiva para salir del país y presentarse periódicamente, garantizando que cumpliría con el llamado a juicio, como parte del proceso en el que es investigado por concierto para delinquir y homicidio agravado.



La fecha para el juicio aún no ha sido definida por el Juez Primero Especializado de Medellín.



Santiago Uribe está recluido hace más de un año y le fue extendida la medida por otros 12 meses.



