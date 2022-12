La dura respuesta de Bad Bunny a maestra que lo acusó de “destruir mentes”

Una maestra de Puerto Rico publicó esta semana en Facebook una reflexión en la que se quejaba de que sus alumnos tuvieran como referente a figuras como Bad Bunny, quien en su criterio destruye sus mentes y gana millones por “rimas obscenas”, mientras ella se ve corta para pagar sus cuentas a fin de mes.

“No me mal interprete, no le deseo mal al contrario pero es frustrante no poder conciliar el sueño porque mientras yo trato de construir mentes siento que por otro lado usted las destruye. Ellos no quieren lo que yo les doy más desean todo lo que usted tiene. Entonces... ¿cómo compito? ¿Cómo le hago para que deseen el pan de la enseñanza?”, escribió la docente, quien al final también señala al gobernador de Puerto Rico de “crear una generación de imbéciles”.

El cantante no se quedó callado y en medio de un vuelo, según confesó en Instagram, escribió una carta titulada: “Bad Bunny no es el secretario de educación”.

En la misiva, comienza aclarando que aunque fue “el payaso del salón” siempre estuvo en el cuadro de honor, sacaba buenas notas y nunca desertó de sus estudios.

“¿Cómo quiere ser recordada usted? ¿La mala o la buena? Mi objetivo era ser todo lo que soy hoy, yo debería ser ejemplo para usted para cumplir el suyo! Le agradezco el intento que hace por los niños de mi país de educarlos, con un sueldo injusto y con pocos recursos de parte del gobierno; y le confieso, que al igual que usted, me duele en el alma cada escuela que cierran”, escribió en uno de los apartes de la carta.

Bad Bunny afirmó que la escuela donde aprendió a leer y a escribir fue clausurada y que por esa razón no ha dado respuesta al gobernador de la isla para presentarse por tercera vez allí, pues primero se deberían solucionar problemas más importantes.

También confesó que no se siente orgulloso de las letras de sus canciones, pero se defendió argumentando que él no tiene la culpa de la crisis del sistema educativo en Puerto Rico.

“Aquí parte del problema es que su sistema prehistórico de enseñanza ya no es compatible con esta generación, pero Bad Bunny no es el secretario de educación para hablarle sobre eso ni decirle que hacer”, aseguró.

Esta es la carta completa:

