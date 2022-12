La gente no votó por mí por ser guerrillero, votó porque me rompí el alma: Mujica

Durante la reunión previa a la jornada sindical por el SÍ al Plebiscito por la Paz en Medellín, el expresidente uruguayo José Pepe Mujica aseguró que los colombianos no deben quedarse a mirar el pasado sino que deben construir un mejor país tras lograr los acuerdos de paz.

Mujica enfatizó en que en su país fue presidente, no por haber sido guerrillero sino por contribuir en mejorar el desarrollo social. “La gente no votó por mí por ser guerrillero, votó porque me rompí el alma recorriendo mi país en la campaña, tratando de entender los problemas sociales”.

“No votaron por el ayer, votaron porque les sirvo. Se cree que los pueblos son tan idiotas que votan mirando para atrás, los pueblos se equivocan como cualquiera pero van eligiendo lo que les conviene para mañana”, expresó el líder político uruguayo.

José Pepe Mujica estará en un acto público por el SÍ al Plebiscito por la Paz junto a los líderes de la centrales obreras colombianas en Plaza Mayor.