La misión de la ONU no estuvo en el avance del lleno prioritario: EPM

El vicepresidente de proyectos de generación de Energía de EPM,respondió aldonde indica que la construcción de la presa en el

proyecto de Hidroituango no cumple con las prácticas estándar para este tipo de estructuras y reiteró que los materiales usados para la construcción del lleno son de alta calidad.

“Construimos el lleno con los materiales que tenemos con diseños avalados por asesores internacionales y que cumplen con criterios de seguridad suficientes para, cuando pase la emergencia, convertirlo en una solución definitiva”,

afirmó Vélez.

Asimismo, afirmó que el informe de la Misión fue hecho en un momento en el que no se conocía cómo avanzaba la obra, pues los ingenieros de la ONU estaban en un momento en que al lleno no se le habían vinculados algunos materiales que ya tiene.

“El lleno prioritario es una solución de emergencia, no existen normas para ella, y los ingenieros de la ONU no pudieron ver el avance definitivo (…). Por ejemplo, en uno de sus apartes ellos dicen que el núcleo impermeable no tiene una protección de roca, claro en el momento que ellos vinieron no lo tenía, pero ya hoy en día lo tiene instalado completamente”, aseguró.