La movilidad no se puede volver negocio: Veeduría tras propuesta de Quintero de cobro por congestión

De nuevo el alcalde de Medellín , Daniel Quintero, vuelve a estar en el ojo de las críticas por su propuesta de eliminar de tajo la medida de pico y placa, y cobrar pago por congestión cada vez que el ciudadano saque su vehículo a la calle.

Con un palo en la llanta permanece la movilidad en algunas zonas de Medellín, donde los trancones son el pan de cada día, pese a la medida actual de pico y placa que aplica una vez a la semana para cada vehículo.

“La verdad no ha mejorado para nada, sigue igual las vías lo mismo, la autopista sur y norte igual, Las Vegas norte- sur igual, la avenida El Poblado igual, para mi no ha mejorado”, señaló Aldemar Rodríguez, conductor de vehículo particular.

El alcalde Quintero propuso como solución eliminar por completo la medida de pico y placa y reemplazarla por un cobro de congestión que iría de la mano con la eliminación del impuesto por rodamiento.

“Si uno quiere reducir un 10 o 20% la movilidad en la ciudad puede bajar la tarifa incluso de 48 mil a 10 mil pesos, eliminar el pico y placa completamente y decir que el que saque el carro hoy paga 10 mil pesos, soy enemigo de los pico y placas”, afirmó.

Es decir, si por ejemplo una persona utiliza el carro de lunes a viernes para ir a trabajar, debería pagar 50 mil pesos a la semana, 10 mil pesos por cada día. Algunos expertos en movilidad ya cuestionan la idea.

“Consideramos que el tema de la movilidad no se puede convertir simplemente en un negocio, segundo, no existen estudios soportados por expertos en movilidad que demuestre cual es el impacto de este tipo de medidas C/0:42 no se debieron poner vías exentas” , explicó Mauricio Flórez, vocero Veeduría de la movilidad de la ciudad.

Por su parte, Fabio Giraldo, experto en movilidad, señaló que deben tenerse otras alternativas: “El libre parqueo en las ciudades no puede estar permitido, todos los ciudadanos tenemos una corresponsabilidad y eso significa que también estamos afectando la movilidad cuando parqueamos de manera transitoria, definitivamente tenemos que migrar a los elementos de la micro movilidad”.

El otro punto de la propuesta es un sobrecosto de rodamiento en zonas de mayor tráfico, como por ejemplo está, la avenida El Poblado o el centro de la ciudad.