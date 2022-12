Laura Marulanda no aceptó cargos por escándalo de cirugías en hospital La María

Laura Marulanda, exauditora nacional y hermana del exgerente del hospital La María de Medellín, no aceptó los cargos de peculado por apropiación en medio del escándalo por posible corrupción en la práctica de cirugías estéticas.



A imputación de cargos también fueron llamadas Yohana Bedoya, prima de los Marulanda, así como María Eugenia callejas, ingeniera de sistemas y esposa del coordinador financiero, a quien también se le acusa de falsedad de documento público porque presuntamente había alterado las facturas cuando se conoció el escándalo; ninguna de ellas se allanó a los cargos.



El pasado fin de semana fue dejado en libertad el contralor de Antioquia Sergio Zuluaga y el exgerente del hospital La María por este mismo caso, al considerar el juez que no había riesgo de fuga, sin embargo, todos siguen vinculados a este proceso y las tres mujeres recibieron orden de no enajenar ninguno de sus bienes en los próximos seis meses.