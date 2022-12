Lejos de su familia, un mexicano tendrá que pasar Año Nuevo en Medellín a raíz de una estafa

En Medellín, lejos de su familia, se encuentra “atrapado” el mexicano Antonio Zugaide, de 29 años, que viajó a pasar con sus supuestos amigos el Fin de Año. No obstante, la capital de Antiquia le dejó una pésima experiencia.

Zugaide llegó a Medellín a encontrarse con una pareja que eran “sus amigos”, quienes había conocido un año y medio para después querer visitarlos en la capital de Antioquia.

Publicidad

Según reveló, el plan era ir al Guatapé y Cartagena, por eso, le envió a “sus amigos” más de $1.750.000 para el tour. Sin embargo, hoy en día, no ha recibido nada ni le han devuelto su dinero.

“Con esto que pasó me quedé sin dinero, no he podido planear bien qué voy a hacer, no tengo vuelo de regreso a mi país porque precisamente no tengo plata para comprarlo. Estoy aquí como parado en la ciudad, viendo poco a poco qué hago”, contó Antonio a Blu Radio.

Para acabar de ajustar, Zuigaide se encuentra solo en la ciudad y por lo visto así tendrá que recibir el año nuevo.

Le puede interesar: 'Los cuentos de Mabel Cartagena'