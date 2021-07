“Los niños no son experimento de laboratorio”: familias se oponen a la presencialidad en Medellín

Mientras los estudiantes retornan a la presencialidad, BLU Radio encontró a varios padres de familia molestos porque se sienten obligados a llevar a sus hijos a las aulas de clases.

Señalan que "no hay garantías ni las condiciones para evitar el contagio de los estudiantes".

Por su parte, la Ministra de Educación indicó que la decisión de llevar o no a los niños a estudiar sigue siendo de los padres de familia.

Natalia Gómez, madre de un estudiante de la Institución Educativa Madre Laura de Medellín señala que no está de acuerdo con el regreso a la presencialidad, indica que el hecho que los docentes y los administrativos estén vacunados eso no significa que los niños no se vayan a contagiar.

Es un acto de irresponsabilidad en estos momentos, el hecho de que la economía se reactive y deba reactivarse, no quiere decir que nuestros hijos vayan a ser conejillos de indias y mucho menos experimento de laboratorio para ver si esto funciona o no Indicó Gómez

Publicidad

Otro caso es Heidi Pedreros, madre de dos estudiantes del grado cuarto de primaria y de sexto, dice que no sabe qué hacer frente al regreso a las aulas de clase porque no hay garantías y el sistema de salud está colapsado.

“Con este regreso a clases qué es lo que realmente se está mirando, ¿ el bienestar y salud de nuestros hijos? o la reactivación económica, no quiero que experimenten con mis hijos, hablan de la vacunación para los profesores y cuerpo directivo, ¿han pensado en nuestros hijos?”, expresó, Pedreros.

Por su parte, Mónica Salazar, otra madre de familia, indica que los colegios no están dotados lo suficiente para que los estudiantes se protejan contra el virus.

“El colegio donde está el niño hay cuatro lavamanos pero dos portátiles para una cantidad de niños que van a ir a clase, eso no nos garantiza nada”, puntualizó Salazar.

Por su parte la ministra de Educación, María Victoria Angulo, respondió a si es o no obligatorio llevar a los niños a clases.

“El lineamiento conserva la premisa que la decisión de los padres es fundamental eso lo sabemos con los secretarios, entonces el padre que no lo considere no enviará a su hijo, no obstante desde el sentido de responsabilidad seguimos dándoles información para seguir trazando ese camino y vean lo importante que es que los estudiantes retomen” informó la Ministra de Educación.

Publicidad

La ministra también aseguró que por la pandemia aumentó en el país el trabajo infantil, el maltrato de menores, y los problemas de salud mental.