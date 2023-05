Lote que le pertenecía a 'La Oficina' es ahora la casa del egresado de la Universidad de Antioquia

A alias 'One, Two Three' de 'La Oficina' de Envigado pertenecía el lote de 2.996 metros cuadrados que está ubicado en el barrio Las Antillas y que, tras haber sido sometido a extinción de dominio desde hace once años, hoy fue entregado a la Universidad de Antioquia para la adecuación de la nueva casa del egresado.

La SAE explicó que este es el resultado de un memorando de entendimiento entre ambas entidades y que a cambio la U de A deberá contribuirles con conocimiento.

"Los predios no se regalan de manera aleatoria o sin ningún tipo de significancia, sino que buscamos que haya una rentabilidad. En este caso, una rentabilidad en términos de la producción de conocimiento, de generación científica pero además el apoyo que nos va a brindar la universidad en muchos temas", explicó el presidente de la SAE, José Daniel Rojas

El predio avaluado en 1.320 millones de pesos fue entregado inicialmente bajo la figura de comodato a la Universidad de Antioquia, pero una vez surta todo el proceso de extinción de dominio, si lo gana el Estado, este será entregado de forma definitiva a la institución, beneficiando así a más de 140.000 egresados.

"La propiedad está en muy buen estado, hay que hacer muy pocos arreglos: en los motores de la piscina, en las luminarias, el mobiliario y el sonido. Pero creemos que es una inversión muy poca para lograr tantos beneficios para nuestros egresados", dijo John Jairo Arboleda, Rector U de A.

La Universidad de Antioquia se convierte en la segunda universidad pública en el país, luego de la Universidad del Valle, en recibir un predio en proceso de extinción.

