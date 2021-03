Madre y su pequeña niña desaparecieron luego de ir a centro comercial en Antioquia

La ciudadanía en Antioquia se ha unido para encontrar a Elizabeth Cifuentes y a su niña Melissa, luego que desaparecieran en Bello desde el pasado 13 de marzo.

Madre e hija, de 30 y 8 años de edad respectivamente, salieron ese día a realizar diligencias a un centro comercial, sin embargo, no se sabe nada de su paradero.

El único registro que se tiene de ambas es una foto juntas comiendo helado.

De acuerdo a un informe realizado por Noticias Caracol, Elizabeth y Melissa, al parecer, salieron a departir con una amiga al metrocable de San Javier, en Medellín , y luego a un centro comercial de Bello, donde fueron vistas por última vez.

“Estuvieron comiendo helado, ella le dijo a la compañera que iba recuperar la simcard porque estaba sin celular, se le había perdido, y ya”, indicó Claudia Patricia Flórez, familiar de la mamá y la hija desaparecidas.

La búsqueda ha sido incansable y las publicaciones en redes sociales son cada vez más en la que se pide ayuda para encontrarlas.

Pasamos a anfiteatros y no están, fuimos a hospitales y no están, que por más que se publica su foto en diferentes redes no están, no se encuentran, nadie da razón”, dijo Flórez.

Según se pudo conocer, la Fiscalía General de la Nación ya inició la investigación, sin aún tener una hipótesis clara.

Estamos muy angustiados, desesperados sin saber qué pasó con ellas dos aseguró Gloria Cecilia Flórez, otra familiar.

“Toda una familia está buscándola por todas partes y la verdad las queremos vivas y sanas”, agregó Claudia.

Si usted sabe o conoce alguna pista del paradero de Elizabeth puede comunicarse al celular: 318 532 4474.