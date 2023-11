Magistrado de la JEP regañó al alcalde (e) de Medellín por retraso en intervención a La Escombrera

Durante la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares para la búsqueda de desaparecidos en La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín, el magistrado de la JEP Gustavo Salazar hizo un llamado de atención al alcalde (e) de Medellín Oscar Hurtado, para que se agilice el estudio de geotecnia que permita iniciar las excavaciones en la zona.

Allí, según movimientos de víctimas, se estima que hay 460 cuerpos sepultados en fosas comunes hace 21 años cuando se desplegó la 'Operación Orión'.

“Yo le voy a pedir señor, alcalde de verdad que cerremos este informe geotecnia, no puede ser que un informe de Geotecnia que tiene básicamente una recomendación, aquí estuvo el ingeniero, que eran tres obras civiles menores que eran una columnas, canaletas, unos desagües y un tanque nos demoremos dos meses en hacer una revisión”, aseveró el magistrado, Salazar

El alcalde encargado, por su parte, respondió que se están adelantando las acciones pertinentes, concretamente en los estudios de geotécnia. Por su parte, las víctimas manifestaron que la alcaldía quiso exigir un estudio de geotecnia que no les favorecía.

“Son unos desagües, unos drenajes, que ya se había dicho que no intervenía para nosotros iniciar la búsqueda y le pedimos a la JEP que sea un poquito más rudo más fuerte que hayan desacatos porque no podemos salir hoy como hemos salido siempre cabizbajas y con las emociones caídas”, manifestó Margarita Restrepo, del movimiento mujeres que caminan por la vida.

La directora de la corporación Jurídica Libertad, Adriana Arboleda, pidió además no seguir dilatando este proceso: “La Alcaldía nos sale ahora con que las obras civiles que ordena el estudio geotecnia se demoraría prácticamente otro año más, porque irían desde ahora hasta el 30 de septiembre que costarían 700, 800 millones de pesos eso haría que la intervención Técnico Forense que también cuesta alrededor de de casi 1.000 millones de pesos, o sea que en la práctica no habría forma, o sea, sería un problema, no solamente presupuestal, sino del tiempo”, expresó.

Se espera que este mismo martes se den las conclusiones que definirán el futuro de las excavaciones en La Escombrera.

