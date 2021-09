Más de 20 colegios de Medellín están bajo la lupa por deterioros estructurales

Por deterioros en su estructura y riesgo para los estudiantes, 23 colegios de Medellín están bajo intervención para evitar una tragedia con un eventual colapso.

La Secretaría de Educación de la ciudad identificó daños y afectaciones en el 5% de todas sus sedes educativas, por lo que se emprenderán obras de emergencia y contingencia.

En estos colegios se han detectado grietas, daños en columnas, problemas en techos y demás deterioros estructurales que podrían sufrir un colapso como recientemente se conoció las afectaciones en las instituciones Marco Fidel Suárez en el sector de la Iguaná, el Gilberto Alzate Avendaño de Aranjuez y el Fe y Alegría de San Antonio de Prado.

Según la secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo, "hoy tenemos 23 instituciones que están comprometidas, estas instituciones están siendo atendidas también por parte del Dagrd con un plan que hemos hecho para que no se comprometan vidas y que no haya un riesgo".

Uno de los padres de los estudiantes del colegio Fe y Alegría de San Antonio de Prado, que este miércoles protestó, sostuvo que "desafortunadamente, nuestro colegio fue construido 35 años y no ha tenido reparación en todo este tiempo. Se está colapsando el techo, el colegio en sí se está cayendo, no hay baños, no hay bibliotecas y las aulas se inundan cuando llueve".

Para las intervenciones en todos los colegios de Medellín se requieren más de $300.000 millones, pero ya se cuentan con los primeros $16.000 millones para reparar con urgencia las 23 instituciones que tienen los mayores daños.