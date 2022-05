Más de 500.000 estudiantes le dijeron adiós al tapabocas en colegios y universidades de Medellín

Más de 500.000 estudiantes regresaron a partir de este lunes, sin tapabocas obligatorio, a los colegios y las universidades de Medellín , luego de que la ciudad cumpliera los lineamientos del Ministerio de Salud en la cobertura de vacunación contra el COVID-19, al superar el 70% de esquemas completos y el 40% de refuerzos.

El levantamiento del elemento obligatorio de bioseguridad se hará entonces en 615 colegios de la capital antioqueña, así como en todas las universidades de la capital de Antioquia.

Algunos jóvenes no sabían del levantamiento de la medida de bioseguridad, por lo que se alegraron con la noticia. Uno de esos casos fue el de Brayan Herrera, estudiante de la Institución Educativa Benjamín Herrera.

“Con el tapabocas me sentía asfixiado, no podía respirar bien, y ya con esta decisión podría estudiar más cómodo. Antes uno tenía que cuidar mucho el tapabocas porque o sino no lo dejaban entrar a clases. Sin embargo, aún está el riesgo, porque no todos mis compañeros están vacunados”, sostuvo el estudiante.

Sin embargo, los padres de familia tienen posiciones divididas: “Yo siempre sigo con el tapabocas, porque es mejor prevenir”, “es muy buena la decisión, eso no es parte de los niños, incomoda demasiado, por lo tanto ya era hora de que lo quitaran”, afirmaron dos padres de familia.

Noemí Escobar, profesora de la Institución Educativa Benjamín Herrera, sostuvo que, a pesar de la decisión, la mayoría de niños han conservado, al menos en el primer día, el uso de su tapabocas “porque saben que no todos están vacunados y que en la casa tienen personas que pueden ser afectadas por el no uso de este”.

Alexandra Agudelo Ruiz, secretaria de Educación de Medellín, sostuvo que es una gran noticia para Medellín y las instituciones educativas, así como para los 19.000 maestros, la salud mental y las emociones.

“Nos volvemos a ver, sonreír y seguirnos cuidando. Además, en el transporte escolar continuará la medida, tal como lo dicta el Ministerio de Salud”, indicó la funcionaria.

Según cifras del Ministerio de Salud, desde que comenzó la pandemia en 2020, se ha registrado el fallecimiento de 358 niños y niñas, 549 ingresados a unidades de cuidados intensivos y 3.191 hospitalizados hasta la fecha.

