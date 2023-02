Más de 700 indígenas se tomaron la Alcaldía de Medellín en protesta por operativos de mendicidad

Más de 700 indígenas del municipio de Bagadó, Chocó, entre ellos 300 niños, se tomaron la Alcaldía de Medellín para protestar contra los operativos contra la mendicidad.

Aunque la manifestación inició de forma pacífica en el barrio San Lorenzo, se tornó violenta cuando llegaron al sector de la Alpujarra, donde está ubicada la administración municipal e ingresaron con palos y dañando todo lo que se encontraban a su paso.

De inmediato reaccionaron las autoridades con los miembros del Esmad de la Policía, quienes se enfrentaron a esta población que ingresaron al hall de la Alcaldía de Medellín, donde advirtieron que permanecerán allí, hasta que les permitan trabajar para retornar a sus territorios.

“Nosotros necesitamos trabajar, necesitamos dinero para retornar, somos de Chocó y nos quedaremos hasta que haya un acta de compromiso firmada”, dijo uno de los manifestantes.

El alcalde Daniel Quintero advirtió que no va a ceder ante las pretensiones de la comunidad indígena a quien dijo que respeta: “una comunidad indígena que pide que los deje usar sus niños para pedir plata, trabajar, hacer bailes a extranjeros hasta altas horas de la noche", algo que, agregó, "en Medellín no está y no estará permitido”.

Además advirtió que en los operativos se ha identificado que varios niños están en riesgo y aseguró que detrás de esta situación hay una red que pretende explotar a esta comunidad.

“Detrás de esto hay unos jefes, unos taitas, unos caciques, son lo que les manda a pedir plata, a bailar hasta altas horas a los extranjeros, los dejan en autos de alta gama en puntos de la ciudad. Esto no son humildes si no una red que está utilizando menores”, aseguró.

En medio de la protesta se han reportado algunos enfrentamientos entre los indígenas y algunos menores de edad con el Esmad, en medio del desalojo que adelanta este miércoles.

Indígenas protestan en la Alcaldía de Medellín

