"Mi camión salió al primer viaje y lo quemaron": conductor afectado por paro minero en el Bajo Cauca

Blu Radio conoció la historia de uno de los transportadores afectados por la quema de vehículos de carga en el contexto del paro minero en Antioquia . El hombre, de origen campesino, perdió su sustento y el de su familia. Mientras tanto, los problemas de movilidad continúan en la zona por cuenta del paro minero.

Con los ahorros de su familia, Fabio Londoño, un campesino de Santa Rosa de Osos, en el norte de Antioquia había comprado un camión con el que transportaba alimentos por la troncal de occidente.

Sin embargo, el suyo fue uno de los 6 vehículos quemados en Tarazá, en el contexto del paro minero. Fabio contó que su vehículo estuvo a punto de no emprender carretera por un fallo mecánico.

“En esos carros quemaron un carrito que yo tengo, tenía… con mucho sacrificio, con todos los ahorros de mi vida y de mi familia y tenía 5 semanas en el taller. Lo sacamos el sábado en la noche, a las 10 de la noche del taller. Salió a hacer su primer viaje y lo primero que hicieron fue quemarlo”, relató Fabio Londoño, transportador afectado por el paro minero.

El camión no sólo fue quemado sino también vandalizado y robaron toda su carga: “Si ustedes tienen problema con el Gobierno nosotros no somos el Gobierno, somos unos campesinos de bien que trabajamos y tratamos de salir adelante, pero ustedes no ven eso”, agregó Londoño.

Las caravanas escoltadas siguen siendo la única opción de movilidad a través de la troncal de occidente para los transportadores.

