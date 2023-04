Mi salida de MinTransporte es por posición del Partido Conservador en reformas: Guillermo Reyes

En lo que sería su última rueda de prensa desde Medellín, el saliente ministro de Transporte, Guillermo Reyes González reconoció que su salida del Gobierno Nacional se debe a las posturas del partido Conservador sobre las reformas como la salud.

Asimismo, agregó estar tranquilo frente a la indagación que inició la Procuraduría por presunto uso irregular de un avión de contratista del Invías.

El ministro Guillermo Reyes, en su última visita como funcionario del Gobierno nacional a Medellín, aseguró que su llegada al gabinete del presidente Gustavo Petro obedeció a un trabajo de unidad nacional con diferentes partidos políticos y que él, como representante del Partido Conservador y, debido a las últimas decisiones de la bancada, él tenía claro que no seguía al frente del Ministerio de Transporte.

“En ese acuerdo de gobernabilidad estaba previsto que yo fuera el ministro del partido Conservador. Cuando el partido decide no apoyar la reforma más importante para el país, para el presidente Gustavo Petro, esa decisión, lo tenía claro, tenía que implicar mi salida del ministerio porque yo llegué como parte de un acuerdo, no hay ninguna fractura sólo gratitud”, aseguró.

Publicidad

Personalmente, aclaró que su relación con el presidente no está quebrada y, en su lugar, seguirá apoyando su trabajo y las reformas, especialmente la de la salud.

Del mismo modo, dijo sentirse tranquilo ante la investigación que abrió la Procuraduría General en su contra por presunto uso irregular de avión de contratista del Invías y aceptación de favores y beneficios.

Publicidad

“Absolutamente para nada. Esperare que la indagación se adelante, el que nada debe nada teme”, agregó.

El ministro Reyes seguirá en el cargo hasta el próximo 1 de mayo, cuando su sucesor, William Camargo, asuma el cargo.

Le puede interesar: