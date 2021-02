Miembros de junta directiva de EPM no son gente que espere alguna chanfa o pendejada: Luis Vélez

El economista y docente Luis Guillermo Vélez habló en Mañanas BLU 10:30 acerca de las críticas contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por pedirle la renuncia al gerente de EPM que él mismo designó.

En la noche de este domingo, 31 de enero, se conoció una carta firmada por el gerente Álvaro Guillermo Rendón, en la que se confirma que el mandatario le ha pedido su salida del cargo tanto de manera directa como por otros canales. De acuerdo con Vélez, los integrantes de la junta directiva de EPM deben tener en cuenta la seriedad de su encargo y actuar de manera autónoma.

"Se están jugando su prestigio en esa junta. Ellos no son personas que estén ahí por un salario. Son personas que tienen resuelta su vida en lo profesional y en lo económico. No esperan que les den una chanfa ni pendejadas. Espero que tengan la mejor actuación posible. No sé si lo van a hacer", dijo el economista.

"El asunto no es apoyar o no al gerente Rendón. Pueden tener divergencias con él, pueden pedir que se vaya, el asunto es que asuman su rol de junta directiva, independiente, autónoma y seria, sobre la cual recae el manejo de la compañía. Ellos no son mandaderos del alcalde. Si no entienden eso sería muy triste. Deplorable", añadió.

"Los gerentes de EPM no son gente que esté esperando alguna chanfa o pendejada", declaró el economista.

Vélez habló sobre los episodios que han generado la crisis en las relaciones entre EPM y el alcalde Quintero.

"El gerente está tratando de manejar la empresa como le corresponde y el alcalde está furioso porque ya se le salió, por así decirlo, del llavero y quiere sacarlo", sostuvo el economista.

"Daniel Quintero nombró a este gerente y a la junta. Él esperaba que el gerente lo secundara en todo, pero él ha tenido puntos de vista diferentes", añadió.

Según el economista, Rendó ha resistido al nombramiento de algunas personas que no tienen la trayectoria suficiente para el restablecimiento del buen servicio de energía en la Costa Atlántica.

"Eso lo llevó a separarse y a contrariar el alcalde", sostuvo.

Vélez destacó el nivel de los gerentes de Empresas Públicas de Medellín y aseguró que entre los nuevos integrantes de la nueva junta directiva hay profesionales de trayectoria y respetabilidad.

