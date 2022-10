Migrantes se están devolviendo de Necoclí, Antioquia, tras nuevas restricciones en Estados Unidos

Los migrantes empezaron a devolverse de su travesía por el Tapón del Darién hacia Necoclí e incluso para sus países de origen, luego de conocer el nuevo estatuto migratorio de Estados Unidos que estipula restricciones y deportaciones, sobre todo a venezolanos.

Precisamente, los extranjeros ya están reclamando sus tiquetes a la empresa de las lanchas que tiene solicitudes de devolución del dinero del 60% de los pasajeros que estaba programado para los viajes de este viernes.

Algunos venezolanos se devolvieron desde Capurganá, incluso, desde el pueblo de Carreto en Panamá, después de días de caminar en la selva del Tapón del Darién y gastar sus recursos. El temor es el mismo: que los deporten de la frontera entre Estados Unidos y México.

Uno de los venezolanos en Necoclí ya revendió su tiquete a otra persona porque definitivamente no va a viajar y emprenderán rumbo de nuevo a su país.

"Me voy a regresar, no pienso seguir para no hacer pasar difícil a mis hijos, porque es arrecho que uno pase ese trajín para que lo hagan regresar", agregó el extranjero.

La empresa de transporte Caribe había vendido por cada día 1.100 tiquetes de lancha hasta el lunes, pero los migrantes les han reclamado la mitad, de hecho, hoy solo se tienen programados cuatro embarcaciones para 280 pasajeros cuando todos los días salían al menos 20 lanchas dirías.

Migrantes piden consideración a gobierno de Estados Unidos

En medio de su travesía por el Tapón del Darién , los migrantes piden al Gobierno de Estados Unidos que no los deporten después de que se anunciaran cambios y restricciones para el ingreso en su frontera con México.

La noticia en la frontera de Estados Unidos y México cayó como un baldado de agua fría para los 10.000 migrantes que están represados en las playas de Necoclí, Urabá antioqueño, y también para los que ya están en Capurganá en su paso por el Tapón del Darién.

La decisión es que los venezolanos que no tengan documentos o familiares en Estados Unidos, serían deportados. El anuncio, preocupa a esta población migrante que lleva semanas viajando para llegar a esa zona.

