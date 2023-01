Minero muerto en Buriticá trabajaba en socavón que no contaba con permisos para explotación minera

Como Fredy de Jesús Tangarife Puerta, de 34 años, fue identificado el minero hayado sin vida dentro de un socavón de una mina de oro en el municipio de Buriticá, occidente de Antioquia .

De acuerdo con las primeras investigaciones, la muerte del hombre se habría dado por inhalación de gases dentro de la mina. Quienes encontraron el cuerpo de Tangarife fueron, precisamente, empleados de la Continental Gold, que de inmediato dieron aviso a las autoridades.

Frente al caso se refirió el alcalde de Buriticá, Luis Hernando Graciano, quien aseguró que ese socavón era explotado ilegalmente, pues no cuenta con los permisos para ello.

"Es un riesgo ingresar a socavones donde no se tiene la respectiva seguridad lo que garantice que va a conservar la vida en un túnel de estos. Parte, pues, que son unos túneles que no están autorizados", explicó Graciano.

El funcionario recordó a los mineros que ingresar sin el debido permiso a estos socavones no solo es un peligro para su integridad, sino que también es ilegal y puede haber la comisión de un delito.

