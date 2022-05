Movimiento de Quintero presentará este martes terna para elegir alcalde encargado de Medellín

El Movimiento Independientes anunció que este martes presentará la terna de postulados al presidente Iván Duque para que se elija al alcalde encargado tras la suspensión de Daniel Quintero.

Los codirectores de ese movimiento que avaló a Quintero adelantan un análisis de perfiles y hojas de vida de personas que puedan integrar esta terna.

Publicidad

Estos nombres, en los que podría estar la actual secretaria de Gobierno de Medellín, María Camila Villamizar, serán presentados en tres días al jefe de Estado para que elija el alcalde encargado tras la suspensión por tres meses del titular y para que culmine su encargo Juan Camilo Restrepo que prácticamente comenzó desde el jueves sus funciones.

Uno de los codirectores del Movimiento Independientes, Esteban Restrepo confirmó que él no participará en esta postulación porque desea aspirar a las elecciones territoriales del próximo año, pero que se estudian los nombres que no tengan inconvenientes a la hora de ser ternados.

"Estamos analizando un tema jurídico y es que no tengan inhabilidades ni incompatibilidades para que no nos devuelvan la terna; además que no vayan a ser eventuales candidatos en las próximas elecciones locales a las alcaldías, gobernaciones, concejos y demás porque puede haber ahí un vacío jurídico que inhabilite", señaló el representante político.

Mientras avanza este proceso, Juan Camilo Restrepo continúa con la toma de sus funciones como alcalde encargado y había propuesto un desayuno de trabajo con los 21 concejales de la ciudad para la mañana del sábado, aunque solo llegaron cuatro de ellos; lo que algunos en redes sociales señalan que sería un “desplante”.

Publicidad

Sin embargo, desde la Alcaldía encargada indican que al final no se programó el desayuno porque anoche, desde el Concejo, indicaron que la mayoría de los corporados tenían otros temas de agenda, pero que esperaban reprogramarlo.

Quienes decidieron reunirse desde ya con el alcalde encargado fueron los concejales Luis Bernardo Vélez, Julio Enrique González, Juan Felipe Betancur y Sebastián López, quienes sí decidieron participar.