Municipio de Caucasia, Bajo Cauca, se podría quedar sin alcalde electo por doble militancia

El municipio de Caucasia podría quedarse sin alcalde electo. El Tribunal Administrativo de Antioquia recibió una demanda de nulidad por doble militancia contra el candidato ganador en esa localidad del Bajo Cauca , Jhoan Montes Cortés

Su cercanía y apoyo manifiesto a personajes como Luis Pérez y Julián Bedoya durante las recientes elecciones regionales tiene en aprietos a Jhoan Oderis Montes Cortés, alcalde electo del municipio de Caucasia el pasado 29 de octubre con 12.549 votos.

La Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia admitió el pasado 23 de noviembre una medida cautelar que busca la suspensión de la credencial del mandatario electo por haber incurrido de acuerdo con Sergio Mesa, demandante de la situación, en un caso de doble militancia .

Los argumentos expuestos por el abogado radican, principalmente, en que Montes Cortés participó en los comicios en representación de la ‘Coalición Hagámoslo Juntos Por Caucasia’, integrada por el Partido Conservador, Cambio Radical y Nuevo Liberalismo.

De acuerdo a esto, para las elecciones a la Gobernación, Montes debió haber apoyado a Juan Diego Gómez, candidato del Partido Conservador, pues ni Cambio Radical ni Nuevo Liberalismo contaban con un candidato a ese cargo de elección.

No obstante, en la exposición de su demanda Mesa demuestra con registros, principalmente en redes sociales, cómo Jhoan Montes asistió a eventos de campaña y apoyó decididamente a Luis Pérez y su coequipero Julián Bedoya.

Fotos con propaganda política de fondo e incluso un saludo del mismo candidato a la Gobernación pocos días antes de las elecciones son algunas de las principales pruebas.

“Un afectuoso saludo para Joan Montes, nuestro candidato a la Alcaldía de Caucasia. Me da mucho pesar no poderlos acompañar en este momento, pero tengo, no solo a Caucasia, sino al Bajo Cauca en mi corazón”, aseguró Pérez.

Sobre la solicitud de medida de cautelar de suspensión de credencial, el Tribunal Administrativo de Antioquia dio cinco días, a partir de la notificación del auto, para que, tanto el demandado como la Registraduría, se pronuncien sobre la situación y, en caso de que el recurso prospere, el mandatario electo no podría tomar posesión de su cargo el próximo 1 de enero.

