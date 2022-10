Nacionalizar Tigo-UNE es inviable: expertos ante pedido del alcalde Daniel Quintero

Expertos y políticos consideran inviable y un pedido desesperado que el alcalde Daniel Quintero proponga la nacionalización de Tigo-UNE, luego de que se hundiera nuevamente el proyecto para vender las acciones de EPM en esa empresa de telecomunicaciones.

El mandatario encendió otra polémica con el fantasma de la expropiación al pedirle al Gobierno de Gustavo Petro que “nacionalice” en respuesta a su quinta derrota en el Concejo de Medellín.

Los expertos explican que es inviable esta posibilidad, pues para hacer una nacionalización de una empresa se debe adelantar un proceso de expropiación como está en las leyes, que obliga a un proceso judicial previo y que luego el Estado indemnice a los dueños de la compañía, en este caso a la sueca Millicom. Pero este en este pedido no aplicaría porque, si el Gobierno aceptara, no tendría los billones de pesos para pagar.

Según Luis Guillermo Vélez, director del Centro de Estudios de Economía Sistémica (Ecsim), la reacción del alcalde Quintero es por el desespero por la derrota.

"Esa es la reacción de un político muy irreflexivo e inmaduro. Ni un gobierno como el de Petro va a hacer eso en este momento y mucho menos proceder a nacionalizar una empresa extranjera. ¿Cómo lo va a hacer, lo va a expropiar?", cuestionó el experto.

Para el concejal opositor Alfredo Ramos, el mandatario se contradice en el sentido de que ha insistido que mantenerse en Tigo es un mal negocio, pero ahora con un capricho pretende que el Estado sea dueña de la compañía.

"Estaba diciendo hace unos días que no era rentable, que esto era un negocio demasiado riesgoso y ahora se pretende que el Estado lo tome a la fuerza, no sabemos en qué sentido. Yo creo que Daniel Quintero no sabe qué es nacionalizar, es un término que lo utiliza por el desespero y por las niñerías, los caprichos", sentenció el concejal.

Cabe recordar que con la venta de las acciones de EPM en UNE se busca que se pague una prima especial por $2.8 billones para que Millicom se quede con el otro 50.1%, pero esa cláusula tiene plazo hasta agosto de 2024.

