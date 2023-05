Nada le salió a Quintero: no hubo congelamiento de tarifas ni dinero en Concejo de Medellín

Los ánimos caldeados en las tribunas, entre presuntos contratistas de la Alcaldía de Medellín y la oposición, obligó a levantar la sesión del Concejo. Mientras los concejales iban a votar si aplazaban la sesión por falta de información suministrada por la alcaldía, empezó la gritería.

La mayoría de los concejales solicitaron el aplazamiento porque, entre otras cosas, el gerente de EPM no estaba presente para responder a sus preguntas.

"Hay varios motivos: uno, no está el gerente de EPM y si no está el gerente Empresas Públicas de Medellín, ¿a quién le vamos a hacer las preguntas sobre qué va a pasar? Por ejemplo, con el plan de inversiones, ¿qué inversiones se van a tener que aplazar?. Y lo segundo es que no hay suficiente ilustración, todavía, en medio de este debate de hacia dónde se supone que van a ir dirigidos esos 330.000 millones de pesos adicionales", dijo el concejal Daniel Duque.

Además, la concejal Leticia Orrego expuso que conocieron mensajes enviados a los contratistas de la alcaldía para que llenaran las graderías durante el debate.

"Nos hicieron llegar a todos los concejales unos mensajes que estaban mandando por WhatsApp, donde le estaban pidiendo a los contratistas llenar las graderías. Además, mi oficina queda a todo el frente de la puerta privada que tenemos que comunica la alcaldía con el concejo, y observé cómo muchos funcionarios venían por esa puerta para pasar exclusivamente al concejo. No les tomé foto en ese momento, pero ahí están las cámaras de seguridad que pueden demostrarlo", explicó la concejal.

Por ahora se desconoce cuándo se reanudará la sesión que definirá si se aprueban las transferencias de estos 330.000 millones de pesos a la administración de Daniel Quintero.

Pero no fue lo único que le dañó los planes a Daniel Quintero. Aunque solo duró dos horas la reunión de la junta directiva de EPM para definir si se pueden congelar las tarifas de los servicios públicos para el segundo semestre de este año, Blu Radio conoció que desde la empresa que aún no habrá pronunciamiento al respecto.

