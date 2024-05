Mamá de Luis Díaz da detalles inéditos sobre secuestro de Mane: “Él estaba destrozado”

Cilenis Marulanda, madre del talentoso futbolista colombiano Luis Díaz, abrió su corazón para compartir cómo su hijo enfrentó la dolorosa experiencia del secuestro de su padre, Luis Manuel Díaz, a manos del ELN.

El drama comenzó el 28 de octubre de 2023, cuando Luis Manuel Díaz fue secuestrado en la localidad de Barrancas, en el departamento de La Guajira. Durante 12 angustiosos días, la incertidumbre se apoderó de la familia Díaz, mientras el ELN anunciaba el 2 de noviembre que iban a liberar a Mane.

Sin embargo, fue hasta el 9 de noviembre que Luis Manuel Díaz fue finalmente entregado a una comisión humanitaria de la ONU y la Iglesia católica en las estribaciones de la serranía de Perijá, en La Guajira. La ubicación precisa de la entrega se mantuvo en secreto por razones de seguridad.

Mientras tanto, en Europa, donde Luis Díaz se encontraba persiguiendo su carrera deportiva con el Liverpool, la angustia se multiplicaba. La distancia se convertía en un obstáculo para el joven futbolista, quien anhelaba estar junto a su madre en esos momentos difíciles.

"Estaba destrozado allá, sabiendo que estaba tan lejos", compartió Cilenis Marulanda en una entrevista con La Red de Caracol Televisión. "Me decía: 'yo por acá tan lejos, sin poder darte apoyo, sin poderte abrazar y dándote ánimos'".

Los días pasaban entre llamadas telefónicas llenas de consuelo y preocupación por parte de Luis Díaz hacia su madre. "Él todos los días me llamaba, porque a mí se me subió la tensión y me decía que tenía que comer y que me calmara", relató Marulanda. "A mí no me daba nada. De milagro no infarté, me dijo el médico".

¿Por qué rechazaba el fútbol en la vida de Luis Díaz?

La mamá del jugador Luis Díaz manifestó que no le gustaba que él jugara porque le daba mal genio que le hicieran daño, por los golpes y las caídas que pudiera presentar su hijo en cada partido, en los entrenamientos y en general; además, expresó que ella siempre hablaba con el joven de 15 años que soñaba con ser un grande del del fútbol colombiano y a nivel mundial. Sin embargo Luis Díaz hacía caso omiso a los consejos y temores de su madre.