Nicky Jam y Will Smith lanzan video de Live It Up, canción de Rusia 2018

Este viernes fue lanzado el video de la canción oficial de Rusia 2018, Live It Up, canción interpretada por Nicky Jam, Will Smith y la cantante kosovar Era Strefi.



A ritmo de ska, los tres artistas rodeados de niños y jóvenes con banderas de varios países recorren locaciones de Budapest y Cartagena, donde se aprovecharon las grabaciones que Will Smith adelantaba de su película Gemini Man.



En el video participa Ronaldinho y se rememoran celebraciones de goles en varias copas del mundo.

A solo unas horas de ser lanzado en Youtube, el video ya tiene casi 400.000 reproducciones.