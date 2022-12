No hay más recursos para apoyar proyectos nuevos en Antioquia: MinTransporte

En su visita a Antioquia, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, se reunió con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, visitó el Metro, también se reunió con el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, y el director del Área Metropolitana, Eugenio Prieto. Además, sostuvo encuentros con transportadores y conductores de carga para resolver sus inquietudes alrededor de chatarrización y tablas de fletes.



El túnel del Toyo, el ferrocarril de Antioquia, el tranvía de la 80, el metrocable del Picacho, el tren ligero en Rionegro y las autopistas 4G estuvieron en la mesa de conversación.



Al final, la ministra dijo que el balance es positivo y que de estas obras las que están en desarrollo van por buen camino y cumplen con los cronogramas. Sin embargo, hizo una advertencia que poco favorece grandes proyectos del gobierno local y departamental.



“No podemos asumir compromisos para nuevas grandes obras porque no tenemos con qué. Hicimos una revisión del estado de las obras que ya están en marcha, pero no hay compromisos adicionales a los que ya tenía el Gobierno, porque no hay más recursos”, precisó la ministra en diálogo con Blu Radio.

En el caso de Medellín, los recursos para el metrocable del Picacho están en gestión y ya son un compromiso del Gobierno Nacional, aunque no es claro su desembolso. El caso del tranvía de la 80 está enredado y no hay ningún compromiso de apoyar el que es uno de los proyectos más importantes del plan de desarrollo “Medellín Cuenta con Vos”.



En el caso de Antioquia, la preocupación gira alrededor del ferrocarril para el cual el gobierno de Luis Pérez insiste en buscarle una financiación alternativa ante las respuestas negativas de la Nación. La luz verde está puesta en el túnel de Oriente, que comenzará a operar en el primer trimestre de 2019.



Este jueves, la ministra de Transporte estará en Rionegro para revisar los proyectos de infraestructura, como el plan vial de pavimentación de 30 kilómetros de calles urbanas y el de tren ligero.

