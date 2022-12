No me avergüenzo de la condición sexual de mi hijo, me enorgullezco: Pacho Santos

Aunque ya ha pasado casi un año desde que Martín Santos aprovechó la polémica de los manuales del Ministerio de Educación para revelar en redes sociales que su primo Pedro Santos es homosexual, solo hasta ahora Francisco Santos ha reconocido abiertamente en un acto público que se siente orgulloso de su hijo y de la forma en que manejó la situación.



Lo hizo durante la celebración de los 10 años de la Corporación Familiares y Amigos Unidos por la Diversidad Sexual, FAUDS, donde destacó las labores que adelanta su hijo para ayudar a otras personas que como él han pasado por situaciones complejas debido a su condición sexual.



“Para mí Pedro es una maravilla. Su condición sexual no me importa, pero sé lo difícil y duro que es. El estigma. El otro día le iban a dar en la jeta y uno dice, si esto le pasa a este chino, cuántos sufren esa vaina, entonces no me avergüenzo, al contrario me enorgullezco”, dijo.



Por su parte, Pedro Santos aseguró que, pese a que el incidente con su primo fue un momento complicado, también se convirtió en el inicio de muchos proyectos.



“No ha sido fácil. Han sido momentos muy buenos, otros más amargos, pero por más difíciles que sean estoy eternamente agradecido por todo lo que ha pasado. Se me han abierto unas puertas para hacer algo que va más allá de un beneficio propio y es ayudar a otras personas, y eso es lo más gratificante”, manifestó.



A pesar de los cuestionamientos al ex vicepresidente por su partido político y la homosexualidad de su hijo, Francisco Santos reiteró que está orgulloso de hacer parte del Centro Democrático, así como también lo está de tener una familia diversa.

