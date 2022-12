No me avergüenzo de presentar noticias con este casco de guerrera: Manuela Estévez

Manuela Estévez, presentadora de noticias, habló en Mañanas BLU de BLU Radio sobre su decisión de presentar noticias en Telemedellín, sin cabello a causa de las quimioterapias por la enfermedad que padece.



“Estoy contenta de recibir esta llamada para poder transmitir con una sonrisa que sí se puede. Le puede pasar a cualquiera en algún momento de la vida (…) Una visión mía de asumir esto, pero con apoyo profundo del canal porque cuando me dicen que me harán trasplante de médula el doctor me dice que se me va a caer el pelo, voy al canal y les digo. Ellos me responden que si quiero presentar calva que lo hiciera, pero que yo me quedaba con ellos”, destacó.



“Yo digo sí, si quiero presentar calva. Me quiero sentar ahí por todas las personas que pasan por proceso en donde pierden su pelo y decirles ¡vea, sí se puede!”, señaló.



De igual forma, Estévez comentó que hubo personas que le preguntaron que por qué no usaba peluca.



“Me han preguntado: ¿pensaste en ponerte una peluca para presentar?, pero yo les dije que no tenía por qué tapar este casco de guerrera que tengo porque no puedo pretender la misma de antes después del trasplante”, dijo.



También aclaró que la enfermedad que sufre es la esclerodermia, un tipo de esclerosis.



“Tengo una enfermedad autoinmune que se llama esclerodermia, un tipo de esclerosis, es un endurecimiento en la piel, es una enfermedad que la produce el mismo cuerpo y le da más a las mujeres que a los hombres, es rara y no tiene cura según los médicos”, añadió.



Asimismo, reveló qué se dijo a sí misma para seguir adelante y convertirse en un ejemplo de vida para las personas que sufren o no de enfermedades sin cura.



“Me dije a mí misma: ¡buenos pues mamacita, vamos a salir a delante y vamos a decirle a la gente lo que está pasando! (…) Cuando estaba aislada en la clínica tomé la decisión de contarle a la gente lo que estoy pasando y así lo hice”, mencionó.



Quimioterapia



“Me hicieron quimioterapia para matar las células que están produciendo la enfermedad, por eso se me cae el pelo. El 25 de junio fue mi segundo cumpleaños, ahí volví a nacer”, afirmó.



Por otro lado, comentó que le puso nombre a su enfermedad, se llamaría ‘Lola’.



“Convertí a ‘Lola’ en mi amiga y no en mi enemiga. Cuando salí de trasplante le dije: bueno ‘Lola’, gracias por todo, gracias por ese aprendizaje de vida y por qué llegaste en ese momento, pero no tengo por qué seguirla cargando. Uno puede reprogramar sus células, su cuerpo y así han disminuido los síntomas”, comentó.



Escuche la entrevista completa con Manuela Estévez en el audio adjunto.

