“No podemos dejar el gas enterrado”: presidenta de Naturgas acerca de importar gas desde Venezuela

Aunque la empresa Ecopetrol aseguró que estudia la opción de PDVSA de importar gas desde Venezuela a partir de 2024, según Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, que Colombia tiene suficiente capacidad para producir el energético sin agotar las reservas ni caer en contingencias ante fenómenos como el de El Niño que se avecina.

"En los últimos dos años hemos tenido 11 descubrimientos de gas natural, solo gas en tierra y la mayoría de ese potencial costa afuera en el Mar Caribe principalmente", destacó la dirigente.

Sin embargo, insistió en que se requiere la exploración de estos hallazgos y para ello no solo se necesitan recursos, sino voluntad política.

"De eso tenemos que ser capaces, no podemos dejar ese gas natural enterrado y la seguridad energética debe prevalecer ante o cualquier otra cosa", añadió.

Por su parte Jorge Alberto Valencia Marín, excomisionado y exdirector de la Creg advirtió que el fenómeno del niño si podría afectar estas reservas y que aún no se han logrado importaciones de este tipo desde el vecino país.

"Cuando llega el fenómeno de El Niño y se requiere generar energía con las termoeléctricas no es suficiente con la capacidad que tenemos en el país, entonces ahí se utiliza la importación de gas que en este momento se hace a través de la infraestructura de importación del Caribe", resaltó Valencia.

Ambos señalaron que si se da una escasez de gas en Colombia, el primer impacto será en las empresas de energía que requieren abastecerse, en una menor proporción los hogares, vehículos, entre otros.

Estas afirmaciones se entregaron durante un foro del sector, donde se expuso que es urgente buscar alternativas renovables como la eólica, que es el viento o la solar, que son más limpias y sostenibles.

