Bruce Mac Master ante propuesta de reforma a los servicios: "No se pueden generar expectativas"

En medio de las marchas en favor de las reformas que tuvieron lugar en el país este miércoles, 27 de septiembre, el presidente Gustavo Petro aseguró desde la Plaza Bolívar que las leyes vigentes de servicios públicos pusieron en un lugar privilegiado al empresariado y al usuario lo dejaron en la calle, y que por eso su Gobierno está contemplando presentar una reforma a los servicios buscando alcanzar la denominada justicia social … lo que para el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, es crearle falsas expectativas a los colombianos.

"No se le puede generar expectativas equivocadas a los ciudadanos colombianos ni a los usuarios de servicios públicos, porque cualquier cosa que se vaya a hacer tiene que tener por supuesto el soporte financiero. El Gobierno tiene que calcular bien y entender que la obligación del gobierno es, no solamente prestar el servicio hoy, sino garantizar que el servicio se preste a futuro" Advirtió Bruce Mac Master.

El presidente de la ANDI, quien participó en la apertura del cuarto Congreso Agroindustrial de la ANDI que se realiza en Plaza Mayor - Medellín, le recordó a Gustavo Petro que el Estado siempre ha caminado de la mano del sector privado y que gracias al empresariado Colombia ha superado diversas coyunturas, como en los 90´s, cuando ocurrió el apagón y se crearon las condiciones para que las inversiones que no pudiera hacer el Gobierno, las hicieran los empresarios.

También habló de la reforma laboral

En cuanto a la reforma laboral que fue radicada en el Congreso, Bruce Mac Master aseguró que a pesar de que más de la mitad de los colombianos que son activos económicamente viven de la informalidad y son los que más necesitan apoyo , el Gobierno Nacional no pensó en ellos.

Publicidad

"Colombia tiene cerca de 12 millones de personas que trabajan todos los días y que no tienen prácticamente ningún derecho laboral, no tienen contrato, no tiene prestaciones, no tiene pensión, no se van a jubilar probablemente; no tienen cesantías, no tienen horas extras ni dominicales. Y Colombia no puede darse el lujo de olvidarse de 12 millones de personas como si nada, al mismo tiempo que está haciendo una reforma laboral" afirmó.

De igual forma, el presidente de la ANDI, afirmó que luchar contra el desempleo debe ser una política de Estado y que esta debe estar reflejada en la reforma laboral y en las normas que se aplican, cosa que no ocurre.

Le puede interesar: