No se puede poner a los policías como carne de cañón: Daniel Quintero tras quema de moto en la UdeA

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero , señaló que no se puede poner a los policías como carne de cañón ante los manifestantes como, según él, sucedió durante las más recientes protestas de encapuchados en inmediaciones de la Universidad de Antioquia, donde incluso una moto de la institución fue quemada.

Los disturbios en inmediaciones de la Universidad Nacional y los vividos en la Universidad de Antioquia han tenido ocupadas a las autoridades de Medellín. Van al menos 4 personas heridas por los enfrentamientos entre la Policía y los encapuchados que han cerrado vías, intimidando a la población y lanzado artefactos explosivos.

"Por ahora no tenemos información de que haya una asociación con grupos criminales o grupos armados ilegales que estén entrando a la ciudad", explicó ante estos hechos el alcalde Daniel Quintero.

Frente al hurto y la quema de una moto de la Policía durante los enfrentamientos en la Universidad de Antioquia, durante la conmemoración del estudiante caído, Quintero dijo que hubo errores desde la Policía y que se está investigando.

"Hubo un error operativo. Se dejó la moto donde no era y cuando usted deja la moto donde no es, eso tiene unas consecuencias. Cada vez que vas a hacer una acción, tienes que definir por dónde van a pasar, porque también tienes que cuidar a los policías, tú no los puedes poner de carne de cañón para que o les tiren explosivos, o para que eventualmente se pierda algún bien particular", dijo el mandatario paisa.

Para el alcalde, fue un error permitir que patrulleros pasaran cerca de la zona donde los encapuchados estaban detonando artefactos explosivos, por lo que pidió investigar esos errores operativos al interior de la institución.

Por lo demás, resaltó que en Medellín no se han reportado muertes por disturbios, ni siquiera durante el estallido social, y que eso es un ejemplo para todo el país.

