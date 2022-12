No tiene presentación nombrar a Carlos Ruiz como curador: Federico Gutiérrez

Luego de recibir la carta de Carlos Ruiz, excurador del edificio Space y quien es el ganador del actual concurso para volver al cargo, el alcalde Federico Gutiérrez le pidió que renuncie al proceso y manifestó que no “se trata solo de un tema legal sino moral y ético”.

“Tiene plazo hasta el viernes para que renuncie y veo que no lo va a hacer”, expresó el mandatario Gutiérrez tras leer la misiva de cuatro páginas y agregó que “no tiene presentación yo nombrar a este curador, sería un irrespeto con la ciudad".

El mandatario resaltó que la UPB, universidad encargada del concurso, “es muy seria en la que todos confiamos”.

Federico Gutiérrez finalizó asegurando: "si no lo nombro el viernes yo me podría ir para la cárcel y me inhabilitan, por eso le pido públicamente que desista de este proceso y no ponga en problemas a la ciudad”.