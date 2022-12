Notifican al Concejo de Medellín expulsión de Santiago Jaramillo del CD

En un fallo que llegó a su despacho fue notificado el presidente del Concejo, Jesús Aníbal Echeverri, de la decisión que tomó el Centro Democrático el pasado 2 de noviembre sobre la expulsión del concejal Santiago Jaramillo de esa colectividad.

Pese a que este documento no tiene irregularidades, Jesús Aníbal Echeverri aseguró que aún no puede dejar sin voz ni voto a Jaramillo debido a que no le llegó el acta ejecutoria, la cual debe ir dirigida a la mesa directiva del Concejo para poder aplicarse.

Desde el Concejo de Medellín ya adelantan el proceso con las directivas del Centro Democrático para que envíen los documentos necesarios y la expulsión sea oficial.

Hay que recordar que con esto Santiago Jaramillo no podría proponer ni votar para aprobar proyectos, pero no perdería su curul como concejal. Para que esto suceda, la Procuraduría debe fallar en su contra los tres procesos que avanzan o se debe demandar el caso ante el Consejo de Estado.

