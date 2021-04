Nunca he tenido recomendación de ningún político: cazatalentos en selección del gerente de EPM

El representante de la empresa Executive Connection, Santiago Solis, fue enfático en señalar que nunca fue recomendado por ningún político ante el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, mucho menos su concuñado Mauricio Tobón, como fue denunciado por el diputado de Antioquia Luis Peláez, para adelantar el proceso de elección del exgerente de EPM, Alejandro Calderón Chatet.

Insistió en diálogo con BLU Radio que no conocía al mandatario local y que todo se hizo por medio de un contrato de donación, firmado con la Secretaría de Desarrollo del Municipio de Medellín, como parte de de la responsabilidad social que tiene la compañía.

La verdad todo lo que se ha dicho es totalmente falso, yo nunca he tenido la recomendación de ningún tipo de político para hacer mi trabajo, y en este caso nosotros llegamos a hablar con el alcalde de esta oportunidad gracias a la recomendación de otros clientes que están en el sector privado porque conocen mi trabajo y me recomendaron para yo poder adelantar ese proyecto, esa es la verdad, no tengo ninguna recomendación ni del exgobernador, ni de Mauricio Tobón, eso es mentira aseveró el Solis.

“Yo conocí al alcalde el día que me presenté para hablar de ese proceso de búsqueda y valoración de candidatos internos para el reemplazo del gerente general de EPM, nunca había hablado con él y con ninguno de sus funcionarios, no he tenido ninguna relación con ninguno de sus colaboradores actuales o pasados, ni cuando fue viceministro, ni ahora de alcalde”, agregó.

Además afirmó que su participación en Valor+ y en otras juntas es porque es experto valorando juntas, para mejorar su desempeño y por tal motivo esa fue la invitación que se le hizo para participar en esa junta directiva como miembro externo.

Publicidad

“Mi relación con Mauricio es muy cordial, no tenemos ninguna relación laboral y de ningún tipo, es falso que él me recomendó, él se enteró cuando el alcalde lo publicó a los medios que nosotros fuimos los que ayudamos en esto proceso”, agregó.

Por último advirtió que el nombre de su compañía ha sido utilizada en medio de los intereses políticos que existen en la ciudad, en los enemigos del alcalde Daniel Quintero.

“Tristemente el proceso de selección del gerente general de EPM es un cargo muy importante para Medellín, Antioquia y Colombia, y hasta regionalmente, hay muchos intereses políticos, muchos enemigos del alcalde que quieren desdibujar su gestión y nosotros caímos en ese remolino, sin ninguna intención más que ayudar, pero si tenemos que defender la compañía y nuestro buen nombre”, concluyó.