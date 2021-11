Ordenan libertad para uno de los detenidos tras hurto de oro en Medellín; fue capturado por error

El juzgado Tercero Penal Municipal de Medellín ordenó la libertad de Edien Antonio Toscano, uno de los detenidos por el hurto de oro en el sur de la ciudad, pues calificó su captura como ilegal.

Toscano es quien, según el alcalde Daniel Quintero, habría llegado a la capital antioqueña desde Sucre para participar en el hecho, pero todo fue una confusión.

Y es que este hombre, socio de un negocio de repuestos, estaba en punto de atención de envíos ubicado en diagonal a la fundidora de oro, cuando le tocó presenciar los hechos.

Johana Gómez, representante legal Jegaeléctricos, contó que Edien estaba en el sitio consultando por un envío hecho para Córdoba que al parecer no había llegado ese jueves.

“Salió de la sede para el lugar a las 11:20 a.m. y a las 11:43 me manda la guía del envío como tal y ese es el último contacto que tengo con él. Luego lo llamo y lo llamo, no contesta. Hasta que me doy cuenta, por redes sociales, en ese video donde lo capturan, que él estaba inmerso en esto”, relató Gómez.

El video al que se refiere ella es uno en el que se ve a Toscano, junto a otros tres hombres, tirado en el piso, boca abajo y esposado.

Todo indicaría que Edien, quien de profesión es técnico de mantenimiento de lavadoras, corrió para protegerse de los disparos entre delincuentes y policías que se dieron precisamente al mediodía sobre la avenida Las Vegas y, por ello, los agentes lo habrían confundido y lo detuvieron.

La representante indicó que, como pruebas, presentaron los videos de seguridad tanto del negocio de repuestos como de la sede de envíos y una carta contando cuál era la tarea.

“Esto nos dejó consternados, también queremos que el alcalde salga a dar disculpas públicas para que podamos limpiar la imagen de él”, pidió Gómez.

