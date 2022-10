Otro error en cartel de más buscados en Medellín: el segundo es un músico

El segundo hombre más buscado de Medellín, según la Fiscalía, sería un músico con más de 20 años de experiencia que hoy no se explica por qué su rostro figura en las portadas de los diarios al lado de los delincuentes más peligrosos. Este increíble caso se suma al de un joven que también aparecía en el cartel, pero que ya estaba muerto desde hace un año., se llevó el susto de su vida al ver que su rostro salía en medios locales y nacionales, en el cartel de las personas más buscadas publicado recientemente por la Fiscalía y la Policía.Padilla Gómez, haciendo música y frecuentando parques para tocar melodías a los enamorados o a los borrachos.Un día llegó al Parque Berrío y sus amigos le preguntaron que qué hacía ahí que lo iban a coger y a pesar de que “El Tigre” no entendía, después de mirar el diario se quedó perplejo. El susto fue tan grave que en cuanto su madre se dio cuenta, sufrió complicaciones cardiacas y tuvo que ser traslada al hospital.Aunquey se encuentra actualmente en libertad condicional, no se explica cómo es el segundo hombre más buscado de Medellín.Incluso, asegura, se presentó ante Raúl González Flechas, director seccional de Fiscalías Medellín y este le aseguró que el tema sería rectificado. Sin embargo,

Froilan sigue viendo su foto en los periódicos.

Por su parte, Adrián Cortés, apoderado legal del músico, aseguró que ya se encuentran adelantando trámites legales para aclarar la situación.Recordemos queHecho que fue corroborado por el mismo director seccional de Fiscalía, Raúl González Flechas.BLU Radio intentó comunicarse en repetidas ocasiones con el director González, pero no pudimos obtener respuesta.