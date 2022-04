Personería de Medellín pide cambio de sede por mala infraestructura,hacinamiento y mal aire

La Personería de Medellín solicitó de manera urgente el cambio de la sede central por problemas de inundaciones , hacinamiento y afectaciones en el aire.

La entidad manifestó que la actual sede no cumple con las condiciones y requisitos que desde salud y seguridad en el trabajo se requieren para brindar un servicio digno a los usuarios y poder laborar en un ambiente libre de hacinamiento, inundaciones, y problemas actuales del aire.

Por tal motivo, la entidad solicitó de manera inmediata la entrega de la sede El Bosque, para que los niveles de hacinamiento en la sede central empiezan a disminuir, y que la Unidad Permanente para los Derechos Humanos retorne a la instalación ya mencionada.

La Personera auxiliar de Medellín , Olga Lucia Rodríguez, explicó que el espacio no está diseñado para prestar servicios administrativos, porque no cumple con las condiciones laborales no sólo por las fallas estructurales que causan las constantes inundaciones, sino también por las características dañinas del aire en el ambiente que generan riesgos para la salud humana, precisó que desde que está el actual personero se han realizado las gestiones para cambios de sedes pero no ha sido posible.

“Incluso desde el año 2021 que nos apoyen con unos bienes inmuebles del municipio que se encuentran sin uso, la respuesta fue negativa y esos bienes siguen sin uso”, dijo la funcionaria.

Con relación a las afectaciones de gas pimienta en días pasados en las instalaciones el Dagrd solicitó una visita por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para realizar una inspección con un equipo especial y determinar si hay gases en el ambiente que impidan el retorno a la sede de todos los servidores.

