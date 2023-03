Plasman rostro de Karol G en un mural del barrio Loreto de Medellín

La artista paisa Karol G, que estrenó su nuevo álbum musical llamado “mañana será bonito”, ahora tiene su rostro plasmado en un mural que está ubicado en el barrio Loreto de Medellín.

La cantante, reconocida a nivel mundial, tiene ese espacio en la comuna 9 de la capital antioqueña por una intervención artística donde no está sola, ya que se encuentra al lado de Yemayá, diosa africana e Lyana, reconocida cantante urbana.

Karol G fue escogida por el colectivo feminista y artístico Pirañas Crew, quienes durante varios días hicieron un esfuerzo para que en la fachada de la Escuela Gabriel Gómez Carvajal estuviese el rostro de Karol G.

Publicidad

“Lo que buscamos es que estos niños, cuando salgan de sus escuelas, vean que el mural no son hombres pintando, sino de mujeres pintando, unas mujeres súper tesas, profesionales, pintando a otras mujeres súper tesas profesionales, que cuando se vayan a sus casas vean la importancia de las otras mujeres”, explicó Luisa Fernanda Cárdenas, una de las mujeres que participó en la intervención artística de 80 metros.

Esta no es la primera intervención. A ella se le suman otras cuatro que ha hecho Pirañas Crew en el barrio Loreto y que, según explicaron sus voceras, tal como se hace en la comuna 13, es parte de un Tour que se llama “Girls to the Front”.

Le puede interesar: