Polémica en Medellín por pedido de parte de la Alcaldía a sede de la Corporación Picacho

Una gran polémica se ha suscitado entre la Alcaldía de Medellín y la Corporación Picacho con Futuro ubicada en la Comuna 6 de la ciudad, debido a que la administración municipal le pidió a esta entidad comunitaria la sede donde funcionan hace más de 35 años.

Según Teresa Ocampo, administradora de la Corporación, aseguró que a finales de la semana pasada recibieron una notificación de la Alcaldía en la que les informaban la terminación del contrato donde funciona la entidad como comodato realizando trabajo social comunitario.

Posteriormente, recibieron la visita de un funcionario de la Secretaría de Participación Ciudadana, quien les entregó un acta de finalización, sin posibilidad de renovar la fecha.

“Nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo, que no estábamos en comodato, que íbamos a tomar una serie de acciones porque no estábamos de acuerdo con esta decisión”, contó.

La administradora aseguró que la corporación tomará medidas legales para refutar esta decisión. Mientras tanto, la situación también generó diversas opiniones en redes sociales, donde la comunidad alega que es una retaliación de la alcaldía contra las corporaciones sociales que tienen diferencias con la administración.

“No es un tema político sino jurídico. La ley no nos da mucho margen. Sin embargo, tenemos una mesa buscando alternativas”, señaló, a través de redes sociales, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

