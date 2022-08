Polémica en Medellín por posibles sobrecostos en alumbrados con temática de 'Encanto'

Una polémica se ha generado en Medellín entorno a lo que serían los alumbrados navideños para este año, con temática de 'Encanto', luego de que el sindicato de EPM señalara posibles sobrecostos en los mismos, versión que el alcalde Daniel Quintero niega, pue según él, el contrato aún no está firmado.

Los personajes y el colorido de la familia Madrigal son polémica en Medellín por el sobrecosto que implicaría, para EPM, iluminar la ciudad con Maribel y otros personajes de la película, quienes serían los protagonistas de los alumbrados navideños este año.

Según el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, las Empresas Públicas aún no han cerrado las negociaciones con Disney para implementar la temática, la cual podría caerse por violación a la clausula de confidencialidad del contrato.

“Dado que había clausula de confidencialidad firmada por EPM y Disney la negociación está en riesgo, y hasta que no se firmara no se podía publicar, y pues lamentablemente ahí hay una gente que no quiere que le vaya bien a esta administración”, señaló Quintero.

El mandatario local agregó que los $5.000 millones extra que denunció el sindicato de Profesionales Sinpro, no son solo por el uso de la marca, sino que igualmente se tendrá un sobrecosto por el incremento de los precios en los productos como varilla y plástico que son utilizados para la elaboración de los alumbrados.

Además, aclaró Quintero, no se tendrán aumentos en las tarifas de servicios públicos: “Eso no tiene efectos sobre la tarifa de las facturas, es sobre la utilidad de la empresa”, puntualizó.

¿Cuánto dejarán los alumbrados navideños a Medellín de derrama económica?

Se espera que este año la magia y el colorido que atrae a cientos de visitantes a Medellín, generen una derrama económica que supere los 12 millones de dólares para la ciudad.

