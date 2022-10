Polémica en Medellín por supuesta censura de Eafit al exsecretario de Gobierno Esteban Restrepo

En Medellín hay una polémica entre Esteban Restrepo, exsecretario de Gobierno de la ciudad, y la Universidad EAFIT, luego de que el político denunciara una supuesta censura por parte del recinto educativo a una conferencia que daría en el lugar.

El exsecretario de Gobierno de Medellín, Esteban Restrepo,denunció en sus redes sociales que la Universidad Eafit le había censurado una conferencia a la que fue invitado previamente por algunos estudiantes, la cual, dice, le cancelaron.

"Hace varias semanas estaba confirmada mi participación en el congreso de inversión y negocios y tecnología en la cual iba a ser yo conferencista, incluso en las redes sociales ya habían posteado en dos ocasiones mi participación. Con sorpresa me notifican aduciendo a míticos de agenda, sin embargo, estudiantes me contaron lo que había pasado y es que a las directivas de la universidad no les gusto que yo estuviera ahí", dijo Esteban Restrepo, exsecretario de Gobierno de Medellín.

Ante esta polémica que desató la opinión de concejales y gremios académicos, la Universidad Eafit se pronunció asegurando que desde la institución promueven el liderazgo de los grupos estudiantiles, uno de ellos encargado de liderar el congreso Coin, implicado en la polémica.

La junta directiva del evento, por su parte, aseguró que las posturas políticas de Esteban Restrepo no tiene nada que ver con su participación en el evento previsto para el 20 y 21 de octubre y que fue una determinación de la junta que él no participara por temas de agenda.

