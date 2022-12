Polémica por estado del cuarto de máquinas en Hidroituango

El gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, dijo en los últimos días que la fotografía que se conoció recientemente en la casa de máquinas daba tranquilidad.

En ella, en palabras de Londoño, se podía evidenciar que el techo de la estructura no había colapsado, por lo que, a pesar de la inundación, se podría especular que la parte baja de la casa de máquinas, de más de 40 metros de alto, estaría en buenas condiciones.

Londoño aclaró que EPM aún no ha ingresado a hacer las inspecciones necesarias a la casa de máquinas. Pero insistió en que la imagen da cuenta de un escenario positivo para el proyecto.

Sin embargo, dos días después de conocidas las imágenes, BLU Radio preguntó a EPM por qué en la fotografía hay algunas situaciones que le hacen pensar a expertos en temas audiovisuales que la imagen no es real.

Según Empresas Públicas de Medellín, la fotografía sí es real, pero no reconocen la autoría en esta. EPM dijo que la fotografía no fue ordenada por la compañía y que, al parecer,

fue filtrada por uno de los geólogos y técnicos que ingresaron al sitio para ir asegurando el ingreso definitivo allí.

En la fotografía se alcanza a ver una estructura correspondiente al puente grúa, que tiene la función de transportar elementos dentro de la casa de máquinas.

Al lado derecho de la pared rocosa, debajo de los rieles que transportan a la grúa, hay unos elementos de acero que se llaman pernos. Los pernos de anclaje son varillas que funcionan como una cosedora y agarran los bloques de roca para aumentar la estabilidad de los túneles. Su función es hacer más fuerte la pared de roca y evitar posibles derrumbes.

Los pernos, que aparecen al lado derecho en la fotografía, no se encuentran visibles en el lado izquierdo. Pero en fotografías anteriores a la inundación se pueden ver en ambas paredes.

EPM respondió que hasta no ingresar de manera definitiva a la casa de máquinas no se pueden tener conclusiones de nada con exactitud y saber por qué, por lo menos en la imagen, no aparecen las estructuras de acero.

Las dudas

Algunos profesionales en generación de contenido audiovisual y fotografía señalaron que, en su opinión, la imagen es diseñada.

Santiago Ardila es un productor y animador 3D que lleva trabajando con diseños fotográficos durante más de dos décadas.

“La imagen tiene mucha luz. Para lograr esa claridad en la foto se necesita una luz muy grande. Imaginemos que entramos a la casa de máquinas y lo que es evidente es que no hay luz. Sin luz no habría profundidad de campo, pero aquí se ve perfectamente todo, eso pasa en 3D. No hay sombras en ningún lado y en el agua no hay tampoco ninguna vibración. En la foto que se ve, las tonalidades son exactas en todos los elementos: en el puente, grúa, en las columnas, en el techo, etc.”, dijo el diseñador.

Otro equipo de personas que se dedica a trabajos en 3D opinó también que la fotografía es diseñada.

Expertos

El geólogo de la Universidad Nacional Modesto Portilla dijo que EPM debe aclarar si la imagen es real o no.

“Nos muestran una fotografía con la que aseguran que la casa de máquinas está bien y eso era una buena noticia. Pero si la fotografía no es real, entonces hay que saber cuál es el estado real de la casa de máquinas porque en primer lugar uno no debe sacar conclusiones técnicas a partir de una imagen”, señaló.

Héctor Antonio Fonseca, profesor de la UPTC y miembro de la sociedad de geólogos, opinó que en la fotografía no se ven los pernos porque puede que la pared tenga lama o sea por la nitidez de la foto.

“De seguro ahí están los pernos, con tuercas y todo. O simplemente esa pared no tuvo pernos de anclaje porque no eran necesarios. La foto es solo de un sector porque la caverna de máquinas es muy grande”, puntualizó.

Finalmente, EPM insistió en que la fotografía sí es real. Pero dice que deben ingresar de forma integral a casa de máquinas para corroborar el estado de la central de operaciones. Mientras que los diseñadores piden que se investigue si la imagen fue elaborada.