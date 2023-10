Por falsas denuncias contra docentes, condenan a exdecano del Politécnico Jaime Isaza Cadavid

Críticas de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios a los manejos administrativos que para 2019 recibía el Politécnico Jaime Isaza Cadavid fueron el detonante de una decisión judicial que ahora tiene en líos a varios exdirectivos de la institución de educación superior, entre ellos al exdecano de la Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas, Juan Guillermo Ríos Noreña, quien fue condenado a más de siete años en prisión.

Y es que el Juzgado Penal 27 del Circuito se pronunció recientemente sobre un pleito jurídico que afectó el buen nombre de cuatro docentes sindicalizados de la institución que tras sus constantes quejas fueron víctimas de falsas denuncias por parte de los entonces dirigentes del plantel.

"Veníamos planteando críticas respetuosas a la actividad administrativa de la época, en cabeza del señor Libardo Álvarez Lopera, y como consecuencia una serie de denuncias. Cosas demasiado delicadas que nos pusieron muy cerca de una situación jurídica muy delicada" manifestó Jorge Alberto Gómez, una de la víctimas y quien para 2019 era presidente de dicha Asociación Sindical.

Las controversias públicas pasaron a los estrados judiciales impulsadas desde la institución y tuvieron como centro a una joven de 24 años estudiante de Ingeniería Agropecuaria que acusó al docente de hasta 10 conductas de tipo penal, entre ellas de acosarla sexualmente e incluso de maltratos físicos y psicológicos con el fin de obligarla a abortar.

No obstante, la mujer nunca tuvo ninguna relación ni compartió ningún espacio con el señalado victimario ni los demás profesores beneficiados con el reciente fallo.

"Una persona que no te conoce, con la que no has tenido absolutamente ninguna relación ni académica, ni profesional, ni de amistad ni de nada... No tiene ninguna motivación personal para hacer una cosa de esas; necesariamente tendría que estar vinculada a las personas que efectivamente se veían incomodados con nuestro accionar", agregó.

Tras varios años de pleito jurídico la Fiscalía logró demostrar la culpabilidad en el testimonio de la estudiante y tras un principio de oportunidad con el ente acusador, por el cual fue condenada a cinco años de prisión, esta terminó revelando la participación en el falso positivo judicial también de Juan Guillermo Ríos Noreña, decano en ese entonces de la Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas y quien fue cobijado con la medida de casa por cárcel durante 7 años y 8 meses.

Pero además, el despacho ordenó compulsar copias penales con destino a la Fiscalía General de la Nación, contra el exrector de la institución, Liberado Álvarez Lopera y los exdirectores de control interno, Juan Carlos Jaramillo Vélez y Carlos Coral.

Tras la absolución de sus responsabilidades en los delitos señalados, el profesor Gómez indicó que la actual administración de la institución en cabeza del rector Jairo Alexander Osorio realizó un acto público de reparación para él y sus compañeros, así como para todas las familias.

