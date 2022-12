Por hacinamiento, en Bellavista los presos tienen “pico y placa” para dormir

Con un 70% de hacinamiento viven hoy los presos en la cárcel de máxima seguridad de Bellavista en Antioquia. Hay riesgo de colapso en al menos 3 patios y los internos viven con "pico y placa": unos se levantan para que otros se acuesten. A ello se suman los problemas de alimentación, salud y vigilancia.



El panorama en la cárcel, ubicada al norte del Valle de Aburrá, no es alentador para los más de 3.300 reclusos que se encuentran allí. El hacinamiento aqueja también a las familias, que cada semana tiene que ver cómo los presos deben dormir como si estuvieran en un corral de animales, uno encima de otro.



El defensor de derechos humanos Jorge Carmona asegura que pese al llamado de la Defensoría del Pueblo y de organismos de emergencia para trasladar a cientos de reclusos, en ese centro se vive en hora pico las 24 horas del día.

Beatriz Gómez es familiar de un interno del patio 9 de Bellavista y narra la situación que ha visto en ese centro carcelario.

Publicidad

Lea también: La crisis que atraviesan las cárceles Bellavista y El Pedregal en Antioquia



“En una habitación hay 30 planchas y duermen uno al lado del otro, encima del otro y si no tienen dónde dormir, les toca hasta en cuclillas”, relató.



La tuberculosis, enfermedades venéreas y las intoxicaciones hacen parte del diario vivir de un recluso y, en la mayoría de ocasiones, no son atendidas.



“No dejan entrar ni Acetaminofén ni tampoco lo dan, no los sacan donde un médico”, agrega.



Precisamente, el próximo viernes en el Parque de los Deseos, familiares de reclusos realizarán una velatón rechazando la crisis carcelaria en el departamento. Con bombas, velas y camisetas blancas enviarán un mensaje de apoyo a los internos y solicitaran apoyo al Gobierno Nacional.