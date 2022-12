Posible prohibición de asbesto genera éxodo en Campamento, Antioquia

Desde hace al menos 40 años en la vereda Granizales, a 14 kilómetros del casco urbano de Campamento, se explota este mineral de fibras largas y delgadas por la empresa Brisas de Colombia, Bricolsa.



Por eso, al conocer la aprobación en primer debate en el Congreso de la la ley Ana Cecilia Niño que prohíbe el asbesto, aumentó la preocupación de las autoridades locales.



El alcalde Jorge Iván Duque aseguró que dicha empresa genera cerca de 200 empleos directos y el 70 por ciento de los recursos por impuesto predial.



En ese municipio se teme una crisis social por el desempleo que incluso está generando el éxodo de sus habitantes y la deserción en instituciones educativas.



Lea también: Cada año hay en promedio 1500 muertes por asbesto en Colombia: MinSalud



El superintendente de planta de Bricolsa, Héctor Uparela, advirtió que si tienen que cerrar la empresa, a muchos campesinos no les quedaría otra opción que irse a trabajar en zonas de cultivos ilícitos.



El mandatario local aclaró que, pese a la preocupación por los supuestos daños a la salud, en su municipio no hay registro de muertes como consecuencia del asbesto. Incluso, dijo que no está entre las causas de mayor consulta en los hospitales.



Por esto, le pidió al Gobierno Nacional que de aprobarse definitivamente esta ley, se garantice una nueva actividad económica que evite una grave crisis social o conflictos como los ya vividos en años anteriores por cuenta de los cultivos ilícitos.



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad